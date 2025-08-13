¥è¥³¥ì¥¤ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯10·î-25Ç¯6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.1¡óÁý¤Î32.7²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î41.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï79.0¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î84.4¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-9·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ54.3¡ó¸º¤Î8.7²¯±ß¤ËÂç¤­¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£