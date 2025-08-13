◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝８月１３日、札幌競馬場前走の大阪杯で５着だったホウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武調教師、父マインドユアビスケッツ）は、岩田康誠騎手を背に芝コースで併せ馬。カラヴァジェスティ（３歳２勝クラス）を５馬身ほど追走すると、４コーナーで一気に差を詰め馬なりのまま内から併入を果たした。フットワークは軽快そのもので息遣いも良好。