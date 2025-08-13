◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１３日、栗東トレセンしらさぎＳを勝ったキープカルム（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は、坂路をパワフルに駆け上がった。この日は松山弘平騎手と初コンビ。どっしりと安定感あるフォームで、力強い脚さばきを披露した。５１秒７ー１２秒０と時計も優秀。鞍上は「無駄な力を使わないので、しっかり走れているんだと思いま