女優の広瀬すずが主演を務める映画『遠い山なみの光』(9月5日公開)の特別試写会が作品の舞台となっている長崎で行われた。また、広瀬、吉田羊、石川慶監督は平和祈念像を訪れ、花を手向け、世界平和を願って祈りを捧げた。広瀬すず、吉田羊、石川慶監督が長崎を訪問し平和祈念像にて献花『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、石川慶監督が映画化。主演は広瀬すず、共演は二階堂ふみ