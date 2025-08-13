◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５―５の同点で迎えた６回無死一、二塁の４打席目にトルプルプレーに倒れた。リーグ単独トップに浮上する４戦連発となる４３号に期待がかかった大谷。１、２打席目は四球で出塁し、３打席目は一飛に