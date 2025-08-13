白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『猛獣たちのお妃候補〜塩対応王子たちが私を溺愛し始めて帰りづらい件〜』(田仲もけ)の連載が、2025年8月14日(木)よりスタートする。毎週木曜更新予定。【あらすじ】動物園で働く新米飼育員・まことが、ある日突然──異世界にトリップ！？ 目の前に現れたのは、イケメンだけどひとクセありすぎな“獣人”の王子たち。全員ドキドキするほどカッコいいのに、なぜかめちゃくちゃ