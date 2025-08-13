¥É¥ë±ß148±ß00Á¬Á°¸å¡¢¹âÃÍ¤«¤é¾¯¤·Ä´À°¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤Ï148±ß00Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Ä«¤Î147±ß70Á¬Á°¸å¤«¤é³ô¹â¤ò¼õ¤±¤¿±ßÇä¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÃëÁ°¤Ë148±ß17Á¬¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¸á¸å¤Ï¾¯¤·Ä´À°Çä¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ148±ß00Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£ USDJPY 148.00