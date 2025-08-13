¡ÖËß¤ÎÆþ¤ê¡×¤Î13Æü¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Î»û¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á»ÔÎÐÄ®»°ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÀµ´ê»û¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤é»û¤Ë¤Ï²Ö¤ä¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¡¢Êè¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢²Ö¤ò¶¡¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÀèÁÄ¤ÎÎî¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»û¤Î½»¿¦¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüÃæ¤Î½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¡¢¤ªËßÁ°¤ä¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÊè»²¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¡¢Àµ´ê»û¤Ç¤Ï¤ªËß´ü´ÖÃæ¡¢¤ª¤è¤½3000¿Í