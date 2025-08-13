自律神経を整える「2つの休息法」について解説します（写真：eizan／PIXTA）デジタル化の進行によって「脳の疲労」がたまりやすくなった現代社会。脳神経外科医の菅原道仁氏は、自律神経を整えるためには「適切な休息法」を取り入れることが必要だと指摘します。そこで本稿では、菅原氏の著書『働きすぎで休むのが下手な人のための休息する技術』から一部を抜粋・編集する形で、体に軽い負荷をかけて新陳代謝を促す「アクティブ