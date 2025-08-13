¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£¶¡Ý£±Ãæ±Û¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë´ØÅìÂè°ì¤ÎÁª¼ê¤¬½ªÈ×¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÂ­¤ò¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¼·²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç±Û¸å¤¬Â­¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤¹¤ë¤âÅÓÃæ¸òÂå¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÆ£¹¾¤¬°ìÎÝ¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÂ­¤¬¤Ä¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤­ÍÈ¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÂçÂô¤âÍ·¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢°ìÎÝ¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ËÂ­¤¬¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£ºÆ¤Ó¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼