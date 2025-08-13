7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、20日発売のファッション誌『non-no』（集英社）10月号特別版表紙を飾る。主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した『やっぱり、大橋和也はトクベツ！』と題した特集を展開する。【写真】可愛すぎる…！覗き見してくる大橋和也特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ「LiKE LEGEND」メンバーとの交流、最近はじ