タレントの峯岸みなみさんが2025年8月13日にXを更新し、夫で人気YouTubeグループ・東海オンエアのてつやさんとの3回目の結婚記念日を迎えたことを報告。撮影した家族写真でジャージを着用したことを明かした。「今年はなんか赤と青でした」てつやさんは同日にXを更新し、「8月12日は結婚記念日！三周年！」と前日に結婚3周年を迎えたことを報告。「毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」と明