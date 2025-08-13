Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindowsUpdateが公開されました。2025年8月13日のWindowsUpdateには、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱(ぜいじゃく)性を含む119件の欠陥に対するセキュリティ更新プログラムが含まれています。2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Centerhttps://msrc.microsoft.com/blog/2025/08/202508-security-u