8月13日、「FIBAアジアカップ2025」準々決勝進出決定戦で日本代表（FIBAランキング21位）と対戦したレバノン代表（同29位）は、97－73で勝利しベスト8進出を果たした。試合後の会見には、ミオドラグ・ペリシッチヘッドコーチとセルジオ・エル・ダーウィッチが出席し、試合を振り返った。 ペリシッチHCは「2日前は非常に厳しい状況だった。多くを話し合い、チーム一丸となって戦うことを決めた。今