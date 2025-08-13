【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１２日（日本時間１３日）、敵地での古巣のエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、５―５の六回にトリプルプレーを喫した。勝ち越しのチャンスが一瞬で消えてチェンジとなり、大谷はぼう然とした表情を浮かべた。無死一、二塁で、大谷がが中堅方向に低いライナーを放った。これを二塁ベースの後方付近にいた遊撃手のネトがキャッチして１アウ