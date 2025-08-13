トランプ米大統領がＧＳのソロモンＣＥＯに新たなエコノミストを雇うよう提言した/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）米投資銀行ゴールドマン・サックスのトップエコノミストが、関税引き上げによる物価上昇の負担は間もなく主に消費者に転嫁されるだろうという調査結果を発表してから数日後、トランプ大統領は同行のデービッド・ソロモン最高経営責任者（ＣＥＯ）に対し、新しいエコノミストを起用するよう促してい