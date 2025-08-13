ニップンは8月1日、都内で業界専門紙懇談会を開催した。前鶴俊哉社長が前期決算概況と今期業績予想、長期ビジョン2030および中期目標達成のための戦略、サステナビリティの取り組みについて説明した。前鶴氏は「製粉事業は麦価改定で売上が若干減少しているが、食品事業で利益率を高めていきたい。楽な商環境ではないが、社員の頑張りに感謝している」と総括。「長期ビジョン2030」については、経済的価値（売上高5000億円、営業利