²¤½££Ã£ÌÍ½Áª£³²óÀï¤ÎÂè£²Àï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡¢Æ±£Ä£ÆÅÏÊÕ¹ä¤¬½êÂ°¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ë£²¡½£µ¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢£²Àï¹ç·×£´¡½£¶¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£½éÀï¤ò£²¡½£±¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢Á°È¾£´£±Ê¬¤Ë£Ä£ÆÅÏÊÕ¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÆ¬¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£´¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅÏÊÕ¤¬¤³¤ÎÆü£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Â­¤Î¹ë²÷¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¸å