¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÆüÍÑ»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù ¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö½é²»¥ß¥¯¡ß¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¥°¥Ã¥º © CFM© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367 ÅêÆþ»þ´ü¡§2025Ç¯8·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡ÅêÆþÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É ¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­