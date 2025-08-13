ロックバンド「ＳＯＰＨＩＡ」のボーカル・松岡充が５４歳を迎えた近影をアップした。１２日付のインスタグラムで「誕生日の今日、早朝から＃ＳＯＰＨＩＡ全員での撮影をし、終わりで、＃キルバーンの稽古に合流。がっつり稽古しました。ＳＯＰＨＩＡ撮影現場とキルバーン稽古場で、それぞれケーキを出してくださり、お祝いして頂きました」と感激を投稿。「そして、ファンの皆さんから沢山（たくさん）のメッセージ、