テレビの視聴データを計測するREVISIO（東京都千代田区）が、7月にスタートした2025年夏ドラマについて、初回放送の注目度ランキングを発表しました。調査は、7月1〜22日にスタートした民放キー局で放送されているドラマをピックアップ。独自の「注目度」という指標によって初回放送の「注目度ランキング」を作成しています。注目度が高いほど、「テレビの前の視聴者がくぎ付けになっていたこと」を表しているということです。