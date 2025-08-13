JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÊ¤¤¤¤¬Íî²¼¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¤Î¡ÖN700S¡×¡£¤³¤À¤Þ708¹æ¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¸áÁ°10»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î³ÝÀî±Ø¤ò½ÐÈ¯Ä¾¸å¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£