モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が12日、自身のインスタグラムを更新。大胆でど派手な衣装を公開した。 【写真】美ワキ全開！さすがの美スタイル 「あさ、ラヴィットに出演しました！良かったらアーカイブでどうぞ！」と投稿。真っ赤なノースリーブのトップスに黒のパンツと赤のヒール姿で、エレベーターの前でモデルのようにポーズを決める写真