プロ2年目、森田の快投がチームを盛り立てている（C）産経新聞社巨人は8月12日の中日戦（東京ドーム）に5−0の完封勝利。プロ2試合目の先発となった、左腕・森田駿哉の快投が光った。【動画】最後はフォークで！7回無失点の快投を見せた森田の投球シーン新たに現れた救世主だ。この試合がプロ初先発、初勝利をあげた6日のヤクルト戦に続き、中5日で臨む2試合目の先発マウンド。初回、先頭のブライト健太にいきなり二塁打を