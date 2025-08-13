日本テレビ系列で現在放送中の當真あみ主演・水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜よる10時〜）。第6話「第六首たちわかれ」が8月13日に放送予定です。【写真】憧れの専任読手から助手の誘いを受けた奏は…競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部超えの大ヒット漫画『ちはやふる』。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出、《青春映画の金字塔》と評され