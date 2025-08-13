橋下徹弁護士がＸ（ツイッター）投稿で、参院選敗北後も続投姿勢を崩さない石破茂首相に関連して、今回参院選の結果を衆院小選挙区に当てはめると、「野党が共倒れし与党が過半数を確保する」との試算もあると指摘した。「国民民主と参政が躍進する中、小選挙区では野党共倒れのリスクが高い」としている。橋下氏は、９日のカンテレ「ドっとコネクト」に出演し、石破おろしの総裁選前倒し実施の可能性も出てきた中で、「石破