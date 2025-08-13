Newspeakが本日8月13日にEP「Glass Door」をリリースした。本作EPにはタイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』エンディングテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」を収録。Newspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、アニメ『BULLET/BULLET』は本日から9話〜12話が配信スタートし、8