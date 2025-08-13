ボクシングのＷＢＣ元世界ミニマム級王者の重岡優大が１３日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。重岡は「先日、弟・銀次朗が熊本の病院に転院しました。そして今日、俺・優大はボクシング引退を決意しました」と記した。「国立病院大阪医療センターの先生方、看護師の皆さんのおかげで銀次朗は今も生きています。本当に感謝しています。命の恩人です。銀が元気になったら、必ず２人で挨拶に行きます。今は熊本の病院