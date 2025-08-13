2020年型ブガッティ・ディーヴォが、2025年8月15日にカーメルのクエイル・ロッジ＆ゴルフクラブで開催されるTHE QUAIL AUCTIONに出品されることが発表され、注目を集めている。【画像】希少性、性能、デザイン、そしてブガッティというブランドの象徴的な価値がすべて詰まったブガッティ・ディーヴォ（写真9点）ブガッティ・ディーヴォは、世界限定40台という希少性を誇り、そのうちの1台がオークション市場に登場する。ディーヴォ