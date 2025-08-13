¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü»³ËÜ·½°í ¤±¤¤¤Á¤ç¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿70Ëç°Ê¾å¡ÛÉð¹ü¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª»³ËÜ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¿··¿¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»»³ËÜ¤ÏºòÇ¯7·î¡¢ºÊ¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤ËÆâ½ï¤Ç¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡Ö¡ÚÇ¼¼Ö¡Û¥é¥ó¥¯¥ë250¤¬