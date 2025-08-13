気力体力が衰えて日々の暮らしに不安を感じる親、いつもどこかで親の様子を気にしてしまう子ども。離れて暮らしていても、それぞれが安心を手に入れる方法を専門家が紹介します（構成：村瀬素子イラスト：たかまつかなえ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *年を重ねてもひとり暮らしはできる昨今、子どもと住まいを別にし、80代、90代でひとり暮らしをしている方は珍しくありません。日本には高齢者の暮らしをサポート