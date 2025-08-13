2025年よりスタートした〈U/MUSIC（ユーミュージック）〉と〈International Gallery BEAMS〉によるコラボレーションプロジェクト“UNDERSONG（伴奏）”が、いよいよ最終章を迎えます。世界を代表する音楽企業〈UNIVERSAL MUSIC〉が展開するファッションライン〈U/MUSIC〉と、独自の審美眼でカルチャーを発信する〈International Gallery BEAMS〉が手を組み、2025年春夏シーズンを3つのカテゴリー「POP」「HIP HOP」「ROCK」で彩っ