9年にわたる介護を経て、2020年に母親を見送ったリポーターの菊田あや子さん。「相思相愛だった」というほど大好きな母親のケアを、同居せずにやり切ったそう。遠距離介護にこだわった切実な思いを聞きました。（構成：山田真理撮影：宮崎貢司）【写真】母・明子さんと* * * * * * *＜前編よりつづく＞明朗会計でトラブルを避ける悩みどころはその施設が実家からかなり離れており、タクシーで片道4000円かかること。東京から通う