8·î13Æü¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤è¤ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡¿¥Ð¥Ã¥­ー¡¦¥Ðー¥ó¥º¤Î¸ø¼°ÆÃ½¸±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥½¥Õ¥ÈÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤À¡£ ËÁÆ¬¤Ë¤ÏÃ»¤¤Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤âÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Î¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä¤Î¿·Ì¾¾Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ë¤ÎÃÆ³¯ºÛÈ½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¥¤¥êー²¼±¡µÄ°÷¤¬