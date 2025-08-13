「親の介護をしていた相続人が、ほかの相続人より多くの遺産をもらえた」という話を聞いたことはあるでしょう。 実際にそのようなことが法律で決められているのか、ほかの相続人よりどのくらい多く遺産をもらえるのかなど、気になることもあるかもしれません。 本記事では、親の介護をしていた場合にもらえる可能性のある「寄与分」について、主張できる範囲や受け取れる額などをご紹介します。 「寄与分」とは