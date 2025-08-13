（MCU）『デッドプール＆ウルヴァリン』にインスパイアされた「Zoff（ゾフ）」のアイウェアコレクション「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」が、2025年8月22日（金）より全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで販売を開始する。Zoff公式オンラインストアでは8月13日（水）より先行予約受付。 「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」は、日常使いできるベーシックなフォルムに、『デッドプ&