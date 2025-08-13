ゴディバが日本発売20周年を記念して実施した「ショコリキサー20周年記念復活総選挙」で、ファン投票1位に輝いた「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」が2025年8月29日（金）より全国のショコリキサー取扱店で期間限定販売されます。ビターなダークチョコの深みとオレンジの爽やかさが溶け合う一杯は、夏の終わりのご褒美ドリンクにぴったりです♡ 復活の背景と投票