ÄÁ¤·¤¯¥ï¥¤¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥Ã¤È¡ÄÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¤¬£µ·î¤ÎÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×½éÆü¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ç±é¤Î¹­À¥¤¹¤º¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢¤½¤·¤Æ»°±º¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£