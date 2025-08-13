コスモ石油とSAFFAIRE SKY ENERGYは、大阪府堺市と共同で、堺市内在住の小学4〜6年生を対象に、コスモ石油堺製油所でSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)製造装置の見学会を開催した。抽選で選ばれた児童約30名が参加し、廃食用油を原料とする国産SAF製造の過程を見学するとともに、エネルギー供給の重要性や循環型社会の構築について理解を深めた。廃食用油リサイクルの模擬体験○■堺で作られる未来のエネルギー