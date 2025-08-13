¡ÖÃåÊª»ÑÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×½÷Í¥¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎµÜ¸¶²Ú²»(29)¤¬ÉñÂæ°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¡Ö»à¿À¸¯¤¤¤Î»ö·ïÄ¡ ½ª(¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë)¡×¤Ë»þ±«Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¸¶¤Ï¡¢ÀÄÃÏ¤ËÎÐ¤È²«¿§¤Î²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¤ËÀÖ¤¤¶ß¤Î¤¸¤å¤Ñ¤ó¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤ÏÂÉþ»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËè¸ø±é³§ÍÍ¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ»þ±«¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·Î