timeleszの松島聡と、映画『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を務めたトム・フェルトンが、8月13日（水）に開催された、「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のオープン記念イベントに登壇。『ハリー・ポッター』の大ファンだと公言していた松島は、活動を休止していた際にトムの姿に励まされていたことを明かし、「芸能を続けてきて良かった」と思いを語った。【写真】トム・フェルトンからプレゼントを贈られ