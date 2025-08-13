料理家の和田明日香（38）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。最近の推し食材を明かした。この日はお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子がゲスト。大久保から「ここ最近の一押し、推し食材みたいなないの？」と聞かれた和田は「ほんと最近で言うと、ナンプラーです。ナンプラーってもっとみんな使えるよ、って」と明かした。大久保も「教えてほしいかも。ナンプラーってさ、たまに勢い