巨人は、東京ドームで行われる１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催するにあたり、歌手で俳優の山崎育三郎が国歌独唱を務めることが決まったと発表した。試合前の追悼セレモニーの詳細は近日発表する予定。■コメントこの度、長嶋茂雄さんの追悼試合という特別な日に、国歌独唱という大役を務めさせていただくことを大変光栄に思います。野球少年だった私にとって、長嶋茂雄さんは夢と勇気を与えてくださ