¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£5-5¤È»î¹ç¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÀµÌÌ¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿2ÎÝ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢1ÎÝ¤ËÁ÷µå¡£µÞ¤¤