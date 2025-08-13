決壊により洪水を引き起こしているメンデンホール氷河の航空写真/US National Weather Service Juneau Alaska（ＣＮＮ）米アラスカ州で氷河の決壊が発生し、３年連続となる記録的な洪水の発生が予想されるとして、当局が警戒を呼びかけている。州南東部ジュノーの当局は１２日、スーサイド盆地で氷河の決壊があり、メンデンホール湖とメンデンホール川の流域で１２日から１３日にかけて洪水の発生が予想されると発表した。浸水が予