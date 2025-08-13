13Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬º¢¡¢ÂçÊ¬¡¦ÄÅµ×¸«»Ô¤Î²­¹ç¤¤¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤Èº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤ß¤é¤ì¡¢1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬º¢¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÏÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅìÌó2km¤Î³¤¾å¤Ç¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£