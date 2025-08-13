¤ªËß¤ò·Þ¤¨¤¿13Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Î»û¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤Æü¤¶¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÀµÊ¡»û¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤¬Êè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢ÀèÁÄ¤¬Ì²¤ëÊè¤òÃúÇ«¤ËËá¤­¡¢Àþ¹á¤ò¤¢¤²¤¿¤ê²Ö¤ò¤¿¤à¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Û¡ÖÀïÁè¤¬¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ªµ§¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤