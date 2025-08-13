読売ジャイアンツの新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」では、2025年8月23日(土)・24日(日)の2日間、「共立メンテナンス presents Gタウン夏祭り2025」が開催される。本イベントは、東京ジャイアンツタウンの「GROWING PARTNER」である株式会社共立メンテナンスのサポートにより実現したもので、スタジアムでは初の夏祭り開催となる。両日とも入場は無料で、誰でも自由に参加が可能だ。【写真】23日(土)に人気お笑いコ