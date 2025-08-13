HSP¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡ÚHSP¡ÛHSP¤È¤Ï¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­´¶¼õÀ­¤¬¹â¤¯¿Í°ìÇÜÉÒ´¶¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò»Ø¤·¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¿Í¸ý¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«¿È¤¬HSP¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡ÖHSP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¢§HSP¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆÃÀ­¡É¢§¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¼ýÏ¿Á°¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÁ°¼¼¤¬¤«¤Ê¤ê¶ìÄË¤Ê°ë»³¤µ¤ä¤«¢§¸Þ´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÉÒ´¶¤ÇÂç¤­¤Ê²»¤¬ÉÝ¤¤ÀýÆâ