「ウェルビーイング」という言葉が一般的になりつつあります。これは社会・身体・お金・地域・仕事という5つの要素から成り立つものですが、これだけ世の中が混沌とし、先行きが不透明になる中で、お金というものの存在は大きくなっています。 お金といっても、単に贅沢をするための金銭的な価値を指しているわけではありません。一人ひとりが正しい金融知識を持って正しい資産形成をできるようにすることが大切です。